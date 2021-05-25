G7 kurumlar vergisinde OECD’den önce uzlaşacak

Hilal SARI

ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada’nın yer aldığı G7 ülkelerinin maliye bakanları, dünyanın en büyük şirketlerinin ödeyeceği vergileri kaydadeğer oranda artıracak bir uluslararası vergi rejiminde uzlaşmaya çok yaklaştığı belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın G20’ye sunduğu ve İngiltere’den itiraz gelen “minimum kurumlar vergisi” tartışmalarında G7 ülkelerinin bir uzlaşmaya varması, uluslararası vergi rejimi için uzun yıllardır Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nde (OECD) de devam eden çalışmaların hızlandırılmasını sağlayacak bir gelişme.

Söz konusu anlaşmanın G7 ülkeleri arasında imzalanması durumunda Paris merkezli OECD’de ve G20 ülkeleri arasında uzun yıllardır devam eden resmi vergi rejimi müzakerelerinde bir anlaşmaya varılması için itici bir güç olması bekleniyor.

Biden cazip olsun diye yüzde 15’e düşürdü

ABD’de de kurumlar vergisini yükseltmeye hazırlanan Joe Biden’ın G20 ve OECD’ye getirdiği minimum kurumlar vergisi önerisi ve şirketlerin satış yaptıkları ülkelerde de belirli bir vergi ödemesi önerisini içeren plan, uluslararası bir uzlaşı sağlanamayan konuyu tekrar ana gündem maddelerinden biri haline getirmişti. Almanya ve İtalya Biden’ın ilk önerisine destek mesajları vermiş, ancak İngiltere OECD düzeyinde tartışılan dijital hizmet vergisi müzakerelerinin sonuçlandırılması çağrısı yapmıştı. Müzakere yetkilileri İngiltere’nin bu görüşmelerde hayli zorlayıcı bir tutum sergilediğini aktarıyor. Biden yüzde 21 olarak önerdiği minimum kurumlar vergisi önerisini İngiltere gibi önemli ekonomilerden gelen itirazlar sonrası geçtiğimiz hafta yüzde 15’e çekerek revize etti.

“Vergi nerede ödenecek?” konusu da tartışma yaratıyor

Ayrıca İngiltere ve Fransa’nın müzakerelerde odaklandığı noktanın asgari kurumlar vergisinden ziyade vergilerin nerede ödeneceği konusunda baskı yaptığı aktarılıyor. Özellikle büyük teknoloji şirketlerinin yeni önerilere göre vergilendirilmesi, nakit yığınları üzerinde oturan Amazon, Apple, Google, Facebook gibi birçok şirketin kârından hükümetlere önemli bir gelir kapısı açılması söz konusu. Biden’ın planında çok uluslu şirketlerin düşük kurumlar vergisi ödedikleri ülkeyle, faaliyetlerini ve satışlarını gerçekleştirdikleri ülkeler arasındaki farkı satışın gerçekleştiği ülkelere ödemeleri de öngörülüyor. Biden geçen hafta “ABD’nin bunu gerçekleştiremeyeceğini” öne süren eleştirilere karşı da yanıt verdi ve vergi cenneti avantajını kaldıracak bu uygulamanın “uluslararası vergi rejimi anlaşmasının ayrılmaz iki sütunundan biri” olduğunu vurguladı. Tabii, Biden’ın bu kararı dengelerin çok hassas olduğu Kongre’den de geçirebilmesi gerekiyor.

“Avantaj için vergi düşürme yarışını sonlandıracak”

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’ın ifadeleriyle bu konuda bir uzlaşı vergi düşürme yarışını da sonlandıracak. Sullivan cumartesi günü şöyle bir tweet attı: “Dünya asgari küresel asgari vergi rejimine her zamankinden daha yakın halde. ABD’nin önerisine dönüşlerin pozitif olması harika ve Hazine Bakanımız Janet Yellen ve bu konuda çalışan tüm müttefiklerimize çabaları için teşekkür ediyoruz. Bu konuda uzlaşı sağlanması ülkelerin avantaj sağlamak için vergileri sürekli düşürdükleri yarışı sonlandıracak”

G7 itici güç olur

G7’nin olası bir uzlaşısı, OECD ve G20’deki müzakere süreçlerini bağlayıcı değil ancak dünyanın en büyük 7 ekonomisinin uluslararası asgari minimum verginin de dahil olduğu yeni bir rejimde uzlaşması yüzlerce ülkenin ve milyonlarca şirketin geleceğini etkileyebilecek güçte bir blok oluşturur.

Haziranda imza atarlarsa OECD müzakerelerinde güçlü bir blok olur

Financial Times gazetesine konuşan kaynaklar, müzakereleri yürüten yetkililer arasında son günlerde önemli bir ilerleme kaydedildiğini ve G7 maliye bakanlarının bu hafta cuma günü bir anlaşmayı duyurabileceğini söylüyor. Eğer maliye bakanları arasında resmi olmayan bir uzlaşı sağlanırsa, G7 liderlerinin resmi anlaşmayı 11-13 Haziran’da düzenlenecek zirvede imzalamaları ve sonrasında 135 ülkenin dahil olduğu OECD müzakerelerinde diğer ülkelere sunmaları bekleniyor. G7’nin OECD ve G20’deki süreçlere bağlayıcı bir kararı olmaz ancak bu önemli 7 ekonominin uzlaşması uluslararası müzakerelerde çok önemli ve güçlü bir blok oluşturur. OECD düzeyinde bir anlaşma sağlanması halinde ise çok uzun yıllardır dünya genelinde düşük seyreden kurumlar vergisi oranları birçok ülkede yükselecek ve şirketler vergi cennetlerine taşıdıkları kârlarının bir kısmını satışlarını gerçekleştirdikleri ülkelerle de paylaşmak zorunda kalacak.