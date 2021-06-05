G7 maliye bakanları asgari kurumlar vergisinde anlaştı
G7 maliye bakanları Asgari kurumlar vergisinin en az yüzde 15 olması konusunda anlaştı. Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Scholz, “Dünyayı değiştirecek.” değerlendirmesi yaptı.
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G7 maliye bakanları, asgari kurumlar vergisinin en az yüzde 15 olması konusunda anlaştı.
Anlaşmanın küresel asgari bir kurumlar vergisi içermesi bekleniyor. Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devlerini hedef alacak anlaşma için Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, “Dünyayı değiştirecek.” dedi.