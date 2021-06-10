G7 öncesinde vergide çatlak sesler

Hilal SARI

G7 Maliye Bakanları'nın geçen hafta “en az yüzde 15’lik asgari kurumlar vergisi” de içeren uzlaşısı şimdiden çatırdamaya başladı. Galler’de bugün başlayacak olan G7 Liderler Zirvesi’nin ev sahibi İngiltere’nin ABD Başkanı Joe Biden’ın önerisiyle gelen yeni küresel vergi uzlaşısında muafiyet istemeye hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca AB üyesi Macaristan ve Polonya da öneriye “Vergi oranı ülkelerin kendi kararı olmalı” ifadeleriyle karşı çıktı. İngiltere, G7 ülkelerinin geçen hafta uzlaştığını duyurduğu “en az yüzde 15” olacak bir asgari kurumlar vergisi içeren uluslararası vergi anlaşmasında muafiyet istemeye hazırlanıyor. AB üyesi Macaristan ve Polonya ise öneriye şimdiden karşı çıkarak “vergi oranı ülkelerin kendi kararı olmalı” diyor.

En büyük 7 gelişmiş ekonominin (ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, İtalya, Kanada) liderleri, bugün COVID-19 pandemisi başladığından bu yana ilk kez G7 Liderler Zirvesi’nde bir araya gelecek. İngiltere’nin ev sahipliği yaptığı ve Galler’de gerçekleşecek zirvede ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la ikili bir görüşme de yapacak.

David Beckham, Billie Eilish, Katy Perry ve Orlando Bloom’un da aralarında olduğu 28 UNICEF iyi niyet elçisinin “Aşılarınızı yoksul ülkelere bağışlayın” çağrısı yaptığı liderleri Galler’de planlı ve geniş çaplı gösteriler de bekliyor olacak.

İngiltere muafiyet istiyor, Macaristan-Polonya karşı çıkıyor

Zirvenin ana gündemi, geçen hafta G7 Maliye Bakanları Zirvesi’nde de olduğu gibi küresel vergi sisteminde kökten bir değişiklik öngören yeni bir vergilendirme sisteminde anlaşılması. ABD, İngiltere ve diğer zengin ülkelerin oluşturduğu G7 grubu, Amazon, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinden daha fazla vergi geliri elde etmek ve bu şirketlerin kârlarını vergi cennetlerine aktarmasının cazibesini azaltmak için geçen haftasonu önemli bir uzlaşıya varmış, büyük şirketlerden en az %15 kurumlar vergisi alınmasını desteklediklerini açıklamışlardı. Ancak iddialar İngiltere’nin, Londra'nın G7 küresel kurumlar vergisi planından muaf tutulması için ısrarcı olduğu yönünde. Financial Times’a konuşan kaynaklar İngiltere’nin “en az yüzde 15’lik asgari kurumlar vergisi” önerisinden muafiyet istediğini belirtirken, İngiltere Maliye Bakanı Richi Sunak’ın konuyu gelecek ay gerçekleşecek G-20 zirvesinde de gündeme getireceği belirtiliyor. Ayrıca AB üyesi olan Macaristan ve Polonya da plana karşı çıkıyor. Polonya Maliye Bakanı FT’ye yaptığı açıklamada “G7 ülkemizde ne vergi oranı uygulayacağımızı dikte etmemeli” diyerek düşük vergi oranları sayesinde bazı ekonomilerin gelişmiş olanlara yetişmeye çalıştığını vurguladı. Polonya’da kurumlar vergisi yüzde 19. Macaristan Maliye Bakanlığı da yazılı bir açıklama ile ülkelerin kendi sınırları içerisinde uygulayacağı vergi oranları konusunda bağımsız kararlar alabilmesi gerektiğini vurguladı.

“Dijital hizmet vergisi bırakılırsa kazanan ve kaybedenler olacak”

Küresel vergi sistemlerindeki adaletsizlikleri inceleyen İngiltere merkezli düşünce kuruluşu TaxWatch ise dün yayınladığı analizinde G7 maliye bakanlarının uzlaştığı önerinin iki ayağı olduğuna dikkat çekerek bunun ilk ayağının “asgari kurumlar vergisi” olduğunu, ikinci ayağın

ise “dev şirketlerin nerede vergilendirileceği” ile ilgili kısım olduğunu hatırlatıyor. Analize göre eğer bu anlaşma için İngiltere’nin hali hazırda uyguladığı dijital hizmet vergisi kaldırılırsa bu bazı teknoloji devlerine muazzam vergi indirimleri sağlamış olacak. Facebook, Google, eBay, Amazon gibi şirketlerin İngiltere’de ödediği dijital hizmet vergilerini inceleyen kuruluş, aynı zamanda G7 önerilerinin bazı şirketlerin vergi yükünü de ciddi oranda artıracağını söylüyor. Dijital hizmet vergisi sepetine girmeyen ancak G7 uzlaşısının ikinci ayağı nedeniyle vergi yükü artacak şirketler bunlar.

Müzakerelerin yıllardır devam ettiği OECD ve G20 düzeyinde baştan çatırdayan bu küresel vergi uzlaşısında sürecin nasıl devam edeceğini iş dünyası ve basın yakından izliyor. OECD Vergi Politikaları ve İdaresi Merkezi Direktörü Pascal Saint-Amans’ın da geçen ay bir etkinlikte kullandığı ifadelerle: Küresel bir anlaşma (örneğin Macaristan ve Polonya’da faal olan) bazı büyük şirketler hariç tutulmadıkça ‘gerçekçi değil.’