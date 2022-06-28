G7, petrolde tavan fiyatı ‘inceleyecek’ doğal gaz yatırımlarını destekleyecek

Hilal SARI

Dünyanın en büyük 7 ekonomisi, Almanya ev sahipliğinde gerçekleşen G7 Liderler Zirvesi’nde Rus petrolüne yönelik yeni tavan fiyat uygulamasını ‘incelemek’ konusunda anlaştı. 7 ekonomi, Moskova’nın Ukrayna’yı işgali sonucu artan enerji fiyatlarından elde edeceği gelirleri kısıtlamaya çalışıyor ve uzun vadede Rus enerji kaynaklarından bağımsızlaşmak konusunda çok kararlı. Almanya’nın G7 ülkelerine fosil yakıt yatırımlarında kamu desteğini sonlandırma taahhüdünü yumuşatmayı önermesi üzerine bu ekonomiler sonuç bildirgesindeki ifadelerle “istisnai ve geçici olarak doğalgaz yatırımlarını kamu bütçelerinden desteklemeye devam edebilir”. Paris Anlaşması hedefleri ile çakışan bu adım önümüzdeki günlerde çevre örgütlerinden tepkiler de alabilir. Almanya Başbakanı Olaf Scholz konuya ilişkin açıklamasında “Doğalgaza geçici olarak ihtiyaç olacak ve bu geçiş döneminde bu alandaki yatırımlar mantıklı olabilir ve desteklenmesi gerekebilir” diye konuştu.

Sonuç bildirgesinin öne çıkan başlıkları ise şöyle:

- “Ukrayna’ya finansal, insani, askeri ve diplomatik destekler ne kadar devam etmesi gerekse de sürecek. İlgilenen ülkeler ve kurumlar ve Ukrayna’yla güvenlik taahhüdü anlaşmaları yapmaya hazırız.

- Ukrayna’ya 2022’de 2,8 milyar dolar insanı yaptık. Bütçe yardımlarımız (taahhütler de dahil) 29,5 milyar dolar. Ukrayna’nın yeniden inşasını gerçekleştirilecek uluslararası yeniden inşa konferansıyla destekleyeceğiz.

- Altın da dahil, Rusya’nın gelirlerini azaltmak konusunda kararlıyız. Savaş, doğrudan etkileri dışında küresel enerji ve gıda güvenliğini de çok olumsuz etkiliyor. Ağır ve maliyetli yaptırımlara gerektiği sürece devam edeceğiz.

- Vatandaşlarımızın artan geçim maliyetlerini düşürmek için çalışacak ve küresel ekonominin istikrara kavuşup dönüşebilmesine yardımcı olacağız.

- Enerji tedariğinin güvenliğini sağlamak ve olağanüstü piyasa koşulları nedeniyle artan fiyatları azaltmak için tavan fiyat uygulamaları da dahil, ilave yöntemleri araştırarak enerji güvenliği konusunda hızlı adım atacağız. Rus enerjisinden kademeli olarak bağımsızlaşma sözümüzü yineliyor, bunu iklim ve çevre hedeflerinden ödün vermeden yapmayı taahhüt ediyoruz.

- İnsanları açlık ve yetersiz beslenmeden korumak için, Rusya’nın tahılı silah olarak kullanması karşısında Küresel Gıda Güvenliği İttifakı aracılığıyla gıda güvenliğini artıracağız. Ukrayna tahılının tekrar piyasaya girebilmesi için ilave 4,5 milyar dolar finansman sağlayacağız.

- 2022 sonu itibariyle kurulması planlanan uluslararası işbirliği inisiyatifi İklim Kulübü’nün hedeflerini destekleyeceğiz. Paris Anlaşması’nın uygulanmasını hızlandırmak için 2030 itibariyle büyük ölçüde karbonsuzlaşmış bir ulaşım sektörü, 2035 itibariyle ise tamamen veya büyük ölçüde karbonsuzlaşmış bir enerji sektörü taahhüt ediyoruz. Kömürün kullanımının sonlandırılmasına yönelik adımları da “somut ve zamanlaması iyi adımlarla” hızlandıracağız.

- Küresel yatırım açığını kapatmak amacıyla, Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı aracılığıyla gelecek 5 yılda 600 milyar dolar finansman sağlayacağız. Endonezya, Hindistan, Senegal, Vietnam ve Güney Afrika ile birlikte Yeni Enerji Geçişi Ortaklığı anlaşması için işbirliğini hızlandıracağız.

- 1,17 milyar doz aşı sözümüzü tutacağız. G7 Pandemilere Hazır Olma Paktı ile gelecek pandemilere karşı önlem alacağız.

- Demokratik değerlerin küresel sorunlar konusunda bizi daha güçlü hale getiriyor olması nedeniyle, sivil toplumla ve G7 dışındaki müttefiklerimizle toplumlarımızın direncini artırmak, online ve offline’da insan haklarını desteklemek, dezenformasyonla mücadele etmek ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için işbirliği yapacağız.

Petrol, arz endişeleri ve tavan fiyat planlarıyla yükselişte

Küresel petrol fiyatları G7 tavan fiyat planlarının yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük üreticilerin kotalarını dolduracak kadar üretimi artıramayabileceği endişesiyle salı günü de yükselişini sürdürdü. Ekvador ve Libya’da yaşanan arz endişeleri de fiyatları destekliyor. Pazartesi 115 dolara yükselen Brent, salı 118 dolara dayandı. WTI’da ise pazartesi 109 dolar aşılırken, salı 111 doların üzeri görüldü. Avrupa gösterge doğalgazı TTF ise son bir ayda 40 Euro yükselmiş olsa da, 129 Euro/mwh düzeyindeki seyrini koruyor.

Gıda güvenliğine ilave 4,5 milyar dolar

Ukrayna’nın işgali sonrası daha da derinleşen küresel gıda krizine ilişkin sonuç bildirgesi dışında ayrı bir açıklama yayınlayan G7 liderleri, 47’den fazla ülkede açlık krizlerinin önlenmesi için 4,5 milyar dolar taahhütte bulundu. Bu para dünya genelinde en kırılgan bölgelerde doğrudan insani yardımlarda, gıda sistemlerinin direncini ve verimini artıracak yatırımlarda kullanılacak. Açıklamada Rusya’ya Karadeniz’deki blokajını kaldırması çağrısı bir kez daha yenilenirken, yaptırım paketlerinin gıda ve - Rusya’da üretilenler de dahil - tarımsal ürünlerin kapsam dışında kalmaya devam edeceği vurgulandı. “Gübre kıtlığı konusunda daha verimli ve hedefli kullanımı destekleyecek, geçici olarak yerel ve küresel üretimi artıracak ve inorganik gübrenin diğer alternatiflerini teşvik edeceğiz” diyen G7 liderleri, kısa vadeli bir çözüm olarak geniş gıda stokları bulunan tüm müttefiklere ve özel sektöre, piyasaların bozulmasına izin vermeden gıdanın bulunabilirliğini sağlamaları çağrısı yaptı. Hükümetlere gıda güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atmamaları çağrısı yapılan açıklamada “hükümetler, uluslararası kurumlar, küresel ve bölgesel girişimler, araştırma kuruluşları, sivil toplum, özel sektör ve hayırseverlere” Küresel Gıda Güvenliği İttifakı’nı destekleme çağrısı yapıldı.