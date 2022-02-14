G7 ülkelerinden Moskova'ya uyarı

G7 Maliye Bakanları kaleme aldıkları ortak açıklamada Ukrayna'ya yapılacak bir saldırının koordineli ve güçlü bir yanıt verileceği ifade edildi.

Açıklamada "Rusya'nın Ukrayna sınırında devam eden askeri yığınağı derin endişeye neden oluyor. Biz, G7 Maliye Bakanları olarak, Ukrayna ekonomisini desteklemek için hızlı ve kararlı şekilde desteklemeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz" ifadeleri yer aldı.