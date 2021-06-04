G7 yüzde 15 asgari kurumlar vergisinde anlaşabilir

Kaynaklar 7 ülkenin maliye bakanlarının yüzde 15’lik asgari kurumlar vergisinde bir uzlaşıya çok yakın olduğunu aktarıyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantı, COVID-19 salgını başlangıcından beri bakanların ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Toplantıda, ABD’nin çokuluslu şirketlerin vergi cennetlerinden faydalanmasını engellemek için en az yüzde 15’lik bir küresel asgari kurumlar vergisi getirilmesi teklifi görüşülecek. İngiltere ve pek çok Avrupa ülkesi ise vergilerin sadece menşe ülkede değil faaliyet gösterilen ülkede de ödenmesi gerektiğini ifade ediyorlar. ABD ayrıca, İngiltere, Fransa ve İtalya’da ABD’li teknoloji şirketlerine uygulanması planlanan dijital vergilerin sadece en büyük 100 teknoloji şirketine uygulanmasını da öneriyor. Sunak, toplantıda bakanların dijital vergiler ve diğer hedefler konusunda anlaşacağı konusunda son derece iyimser olduğunu söyledi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz Reuters’a yaptığı açıklamada, toplantıda küresel kurumlar vergisi adına kayda değer bir ilerleme olmasını beklediğini ve olası anlaşmanın G20 ve OECD ülkelerinde de uygulanabileceğini söylemişti. Dijital vergi konusuna da değinen Scholz, tüm teknoloji şirketlerini vergilendirme hedefi için anlaşmanın önemine işaret etti. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Twitter üzerinden diğer bakanlara yaptığı çağrıda, “Kurumlar vergisinde küresel bir anlaşma ufukta, bunu gerçekleştirelim” ifadelerini kullandı. Maliye Bakanı Chrystia Freeland ise, teknoloji şirketlerini vergilendirme konusunda çok taraflı bir anlaşmanın mümkün olduğunu ve buna küresel kurumlar vergisinin eşlik etmesi gerektiğini belirtti. G7 toplantısında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi beklenen Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ise, küresel vergilendirme konusunda fikir ayrılıklarının azaldığını, fakat toplantıda “asgari kurumlar vergisinin gündeme gelmesinin olası olmadığını” söylemişti.