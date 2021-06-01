“G7’de belirli bir minimum kurumlar vergisi oranı görüşülmeyecek”

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, 4-5 Haziran tarihlerinde Londra'da yapılacak G7 maliye bakanları toplantısında G7 global minimum kurumlar vergisinin tartışılacağını ancak, belirli bir vergi oranı üzerinde görüşülmeyeceğini açıkladı..



Aso, G7 toplantısı öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarında global minimum kurumlar vergisi konusunda taraflar arasında görüş farklılıklarının azaldığını, ancak toplantıda belirli bir vergi oranının tartışılmasını beklemediğini vurguladı.

Aso açıklamasında, G7 toplantısında sırasında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ikili bir görüşme yapmasının planlandığını belirtirken, görüşmenin detaylarının henüz netleşmediğini de ifade etti.