G7'den 'Dünya için daha iyisini inşa et' adıyla yeni finansman modeli

G7’den yapılan yazılı açıklamada, liderlerin, doğanın korunması ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı projelerinin dönüşümü için "Dünya için daha iyisini inşa et" adıyla yeni bir finansman oluşturulmasında uzlaştığı bildirildi.

Açıklamada, plan kapsamında G7'nin Afrika'daki raylı ulaşımdan Asya'daki rüzgar tarlalarına kadar son derece önemli birçok altyapı projesine yüksek kaliteli finansman sağlanacağı belirtildi.

G7 açıklamasında ayrıca, İngiltere'nin okyanus hayatının ve canlı çeşitliliğinin korunması amacıyla 500 milyon sterlinlik hacme sahip "Mavi Gezegen" adlı yeni bir fonun oluşturulmasına karar verdiği bildirildi.

Açıklamada bu fon kapsamında Gana, Endonezya ve Pasifik adalarındaki devletlerde kıyı ekosisteminin korunması, su kirliliğinin azaltılması ve uygunsuz balıkçılık yöntemlerinin engellenmesi için yürütülecek faaliyetlerin destekleneceği kaydedildi.

G7 açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "Gezegenimizi korumak, liderler olarak insanlarımız için yapabileceğimiz en önemli şey. Karbon emisyonunu azaltmak, doğayı eski haline getirmek, istihdam yaratmak ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi sağlamak arasında doğrudan bir ilişki vardır." ifadelerini kullandı.

G7 ülkelerinin 2010 verileri kıyaslandığında 2030 yılına kadar toplam karbon emisyonunu yarı yarıya azaltmış olmayı hedeflediğinin hatırlatıldığı açıklamada, G7'nin toplam karbon emisyonunu en geç 2050 yılına kadar sıfırlamayı planladığı kaydedildi.

G7 neyi temsil ediyor?

G7, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Ülkeler, ilk toplantılarını 1975'te gerçekleştirdi. Rusya, 1998'de oluşumda yer almasına rağmen 2014'te Kırım'ın ilhakının ardından gruptan çıkarıldı.

G7, halihazırda dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmını temsil ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin, daha çok Batı ekonomik paktını temsil eden bu oluşumda hiç yer almadı.

Geçen yıl mayısta dönemin ABD Başkanı Donald Trump, gruba Rusya, Hindistan, Güney Kore ve Avustralya'nın da eklenmesini istediğini ifade ederek, "G7'nin, dünyada olanları düzgün bir şekilde temsil ettiğini hissetmiyorum. Bu ülkeler grubu miadını doldurdu." ifadelerini kullanmıştı.