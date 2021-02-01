"GameStop savaşının kaybedeni küçük yatırımcı olur"

Hilal SARI

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri bile GameStop gibi şirketlerdeki ralliye katılmamaları için bireysel yatırımcıları uyarıyor. ECB Yönetim Kurulu’ndaki Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, dün yaptığı açıklamada piyasalarda değerlemelerin yüksek olduğunu, düşük faizin bunu desteklediğini söyledi ancak bireysel yatırımcıları GameStop gibi şirketlerdeki rallilere katılmamalarını önerdi. Knot, “Eğer bu, bireyler ve kurumsal yatırımcılar arasında bir yarışa dönerse, sonunda kimin canının yanacağı belli: Küçük yatırımcılar” dedi.

Geçen haftayı yüzde 400 yükselişle kapatan ve yıl başından bu yana yükselişi yüzde 1.600’ü aşan GameStop, varlık yönetimi şirketi DA Davidson’dan James Ragan’a göre de “dotcom” balonunu hatırlatıyor. Ragan, “Yatırımcılar fiyatlarda bir düzeltme olabileceğini de göz önünde bulundurmak zorunda” diyor. Reddit Rebellion olarak da ifade edilen bireylerin Wall Street’teki birçok hedge fona büyük zararlar yazdırdığı organize işlem hareketleri sonucu, geçen hafta ABD borsalarında ekimden bu yana en kötü hafta yaşanırken, S&P 500 endeksinin işlem hacmi çarşamba günü 24 milyar hisseyi da aşarak son 20 oturumdaki ortalama 14,4 milyar hissenin bir hayli üzerine çıkmış oldu. Chicago Emtia Borsası Volatilite Endeksi ise uzmanların balon uyarılarını destekler nitelikte bir hareketle, geçen haftayı kasımdan bu yana ilk kez 30 puanın üzerinde kapattı.

Öte yandan GameStop rallisini tetikleyen açığa satışçı Melvin Capital’e de destek veren milyarder yatırımcı Steve Cohen, kendisine ve ailesine yönelik tehditler aldığını duyurarak Twitter hesabını kapattı. Rallinin büyük zarar ettirdiği hedge fon Citron Research ise artık şirketin açığa satış araştırmalarını yayınlamayacağını duyurdu.

Wall Street’teki isyankar ralliye balon uyarısı

Koç Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş da YouTube kanalından paylaştığı detaylı videoda, reelden kopuk bir hareket olarak değerlendirdiği bu rallide bireysel yatırımcıların mağdur olabileceği uyarısı yaptı. Demirtaş, fakirlerin zenginlere karşı bir zaferi olmadığını, “olanın yine fakire olacağını” söyleyerek, yatırımcıların spekülatif işlemler yapmaması gerektiğini hatırlatıyor. Bank of America Küresel Araştırmalar Stratejisti Stephen Suttmeier ise müşterilerine bu hafta paylaştığı notta yatırımlarında “kâr satışına gitmeleri” çağrısı yaparak önümüzdeki şubat ayının hisseler için nispeten zayıf geçeceği uyarısı yaptı.

Şimdi de gümüşteki açığa satışçıları sıkıştırıyorlar

Bireysel yatırımcıların sıfır komisyon ücreti ve cebe indirilen uygulama kolaylığında olması nedeniyle yoğun olarak kullandığı platformlardan Robinhood’un aralarında gümüşün de olduğu bazı yatırım araçlarında alımlara hala kısıtlamalar getirdiği belirtilirken, açığa satışçıları sıkıştırma anlamına gelen ‘squeeze’ hareketi platformlarda #silversqueze (gümüş sıkıştırma) olarak paylaşılmaya başlandı. Pandemi nedeniyle faaliyetleri durma noktasına gelen ve hisseleri açığa satılan American Airlines da Wall Street’te bireysel yatırımcılar tarafından körüklenen “organize” rallinin hisselerinden biri oldu.