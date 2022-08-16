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Gaz fiyatları için korkutan tahmin

Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam ederken, Rus enerji devinden korkutan bir tahmin geldi. Gazprom, kış aylarında fiyatın 4 bin doları aşabileceği uyarısında bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı, Rusya'dan tedarikin azalması ve Norveç'in Almanya'ya gaz arzını daha fazla artıramayacağını duyurmasıyla yükseliyor.

Hollanda TTF'de doğal gaz fiyatı bugün 232 euro/MWh seviyesine kadar yükselirken, şu sıralarda ise düne göre yüzde 1,47 artışla 231,85 euro/MWh seviyesinde.

TTF'de 4'ncü çeyrek için gaz fiyatı yüzde 8,9 artarak 238,50 Euro/MWh seviyesine yükseldi.

Rus doğal gaz devi Gazprom ise spot piyasada 2500 dolar/bin metreküp seviyesine ulaşan gaz fiyatının, bu trendi kış aylarında da devam ettirmesi halinde 4 bin dolar/bin metreküp seviyesini aşabileceği uyarısında bulundu.

Gazprom'un Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi olmayan ülkelere doğal gaz ihracatı 1 Ocak-15 Ağustos döneminde yüzde 36 azalarak 78,5 milyar metreküp oldu.

Gazprom aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 düşüşle 274,8 milyar metreküp gaz üretti.