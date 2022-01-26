Gazprom, Almanya'da şirket kurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 2’nin ruhsatlandırılmasına yönelik Almanya’da şirket kurduğunu duyurdu.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinin yürütücü firması Nord Stream 2 AG'den yapılan açıklamada, Almanya’da "Gas For Europe" adıyla bir alt şirket kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yeni şirket, Alman karasularında bulunan Kuzey Akım 2 hattının 54 kilometrelik bölümünün ve Lubmin'deki tesislerin sahibi ve işletmecisi olarak, Alman Enerji Yasası uyarınca bağımsız bir iletim sistemi operatörü olacak.” ifadesine yer verildi.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur-BNetzA'dan 16 Kasım'da yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecinin geçici olarak askıya alındığı bildirilmişti.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.