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Gazprom: Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının tarihi bir rekor kırdığını belirten Gazprom, fiyatlardaki yükselişin devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği, Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü. Fiyatlar daha yüksek de olabilir. Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor. Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Avrupa'nın doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.

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