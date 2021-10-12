Gazprom, Avrupa'ya gaz tedariki için rezervlerini devreye soktu

BBC'ye konuşan Ryabkov, Rusya'nın Avrupa'ya gaz tedarikini kıstığına ilişkin iddiaları reddetti.

Rusya'nın Avrupa'nın enerji güvenliğini desteklediğini ve Avrupa'yla işbirliği içinde çalışmak istediğini kaydeden Ryabkov, "Gazprom, piyasaya istikrar kazandırmak için rezervlerinden gaz pompalamaya fiilen başladı" dedi.

Rusya'nın istikrar sağlanması için kararlı bir çalışma yaptığını anlatan Ryabkov, "En güvenli ve güvenilir enerji tedarikçisiydik ve öyle olmaya devam ediyoruz. Komşularımız da dahil Avrupa'daki tüm meslektaşlarımızı bu gerçeği kabul etmeye, Avrupa'nın enerji güvenliğine önem verdiğimizi, gözlemlediğimiz fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için onlarla, AB'yle işbirliği yapmak istediğimizi kabul etmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.