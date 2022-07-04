Gazprom, boru hattı doğalgazından sonra LNG'de de ruble ödeme isteyecek

Hilal SARI

Gazprom’un kıdemli yöneticilerinden biri kaynak gösterilen haberde önerinin Gazprom’un birim yönetici yardımcısı Kirill Polous tarafından yapıldığı aktarıldı.

Rusya geçtiğimiz hafta Batı ittifakının yaptırımlarına misilleme olarak Shell’in yanı sıra Japon Mitsui ve Mitsubishi’nin de toplamda yüzde 50’ye yakın hissesinin bulunduğu Sakhalin-2 LNG tesisindeki operasyonlara el koymuştu. Rusya küresel LNG tedariğinin yüzde 8’ine denk gelen yıllık 40 milyar metreküp sürep soğutulmuş doğalgaz üretimi yapıyor ve bu üretimin büyük bir kısmı Shakalin-2 ile Rusya’nın en büyük LNG tesisi Yamal LNG’den geliyor.

Boru hattı doğalgaz satışlarının aksine, Rusya’nın LNG satışlarının büyük bir kısmı Asya’ya. Avrupa’da ise İspanya Rus LNG’sinin en önemli alıcılarından. Rusya 2021 yılında LNG ihracatından 7,3 milyar dolar gelir elde etti. Boru hattı doğalgazından elde ettiği ihracat geliri ise 55,5 milyar dolardı.

Haberin ardından Avrupa gösterge doğalgazı TTF yüzde 10’a yakın yükselişle 163 Euro/mwh düzeyini de aştı.

Doğalgaz fiyatlarındaki yükselişlte Norveç’te enerji sektörü çalışanlarının grevi de etkili. Grevin Norveç’in doğalgaz üretimini yüzde 13 oranında düşürmesinden endişe ediliyordu.