Gazprom, Çin’e doğal gaz akışını geçici olarak durduruyor
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını bildirdi.
AA
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Rus enerji şirketi Gazprom, Çin’e doğal gaz sevkiyatını bir haftalığına durduruyor. Gazprom’dan yapılan açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacağı belirtildi.
Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.