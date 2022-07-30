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Gazprom, Letonya'ya da gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rus enerji şirketi Gazprom, Letonya’ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğunu bildirdi.

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya’ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

 

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