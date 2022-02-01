Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 41 azaldı

Gazprom'un doğal gaz ihracatı 2022 yılı Ocak ayında 11,4 milyar metreküpe düştü.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin gaz üretiminin geçen ay 2021'in aynı ayına göre yüzde 1 artışla 47,4 milyar metreküp olduğu kaydedildi.

Bu dönemde, şirketin BDT dışı gaz ihracatının yüzde 41,3 azalarak 11,4 milyar metreküpe düştüğü belirtilen açıklamada, iç pazara tedarikin ise yüzde 3,2 arttığı ifade edildi.

Açıklamada, şirketin Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatının ise artmaya devam ettiğine işaret edildi.

Avrupa'da son dönemde artan doğal gaz fiyatları nedeniyle bazı Avrupalı yetkililer, Rusya'yı doğal gaz arzını azaltmakla suçluyor.