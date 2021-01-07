Gelişen piyasalara “Mavi Dalga” dopingi

ABD Senatosu’nda çoğunluğu belirleyecek son iki koltuk için gerçekleşen Georgia seçimleri, ABD siyasetinde kökten bir değişim getirebileceği ihtimaliyle küresel piyasaların da en önemli gündemiydi. Dün sabah saatlerinde 49. koltuğun Rahip Raphael Warnock tarafından kazandığı haberleri sonrası sayıma ara verilmiş, yarışın sonucu Cumhuriyetçi Senatör koltuğunda zaten oturan David Perdue ve Demokrat aday Jon Ossof arasındaki yarışa kalmıştı. TSİ 17:30 itibariyle resmi sonuçlar açıklanmasa da, 16 bin oy önde olan Ossof, Twitter hesabından “Teşekkürler Georgia” başlıklı bir video paylaştı. Bazı yayınlarda bu bir zafer ilanı olarak da değerlendirildi. Senato’daki çoğunluğun Demokratlara geçmesi ihtimali bile dün gelişmekte olan piyasaların hisselerine, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki para birimlerinin de yükselmesine neden oldu. Bunun nedeni ise Demokratların kontrolündeki bir Senato’nun doları zayıflatması ve sermayeyi ABD dışındaki daha riskli varlıklara yöneltiyor olması. New York Borsası’nın üç Çinli telekom devine ilişkin kararını tekrar tersine çevirmesi de Wall Street endekslerinin düşüşle açılmasına neden oldu.

“Fonlar ABD dışına çıkar”

Rabobank Foreks Stratejisti Piotr Matys “(Demokratlarla gelmesi beklenen) Daha yüksek vergiler ABD hisselerini baskılar. Önümüzdeki aylardabazı yatırımcıların fonlarını ABD dışına taşıdığını görebiliriz. Gelişmekte olan ülke varlıkları bundan fayda sağlayacaktır” diyor. Demokrat bir Senato’nun ABD’de şirket gelirlerini olumsuz etkileyeceği beklentisiyle ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi de mart ayından bu yana dün ilk kez yüzde 1’i gördü. 30 yıllık tahvilin getirisi de yükseldi.

20 yıl sonra bir Demokrat kazandı

Georgia’nın ilk siyah senatörü de olan Rahip Raphael Warnock, aynı zamanda eyalette son 20 yılda Senato seçimini kazanan ilk Demokrat aday oldu. ABD Başkanlığını devralmasına iki haftadan az bir süre kalan Joe Biden da 1990’lı yıllardan bu yana Georgia’da başkanlığı kazanan ilk Demokrat aday olmuştu. Georgia’da başkanlıkla aynı anda gerçekleşen Senato seçimleri hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy almaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı.

Suudi kesintisiyle petrol 11 ayın zirvesinde

Zayıflayan dolardan da destek alan petrol fiyatlarında ise önceki gün sonlanan OPEC+ toplantısından Suudi Arabistan'ın gönüllü arz kesintisine gideceği haberinin gelmesi sonrası 11 ayın zirvesi görüldü. Suudi Arabistan mevcut arzın sabit tutulmasının yanı sıra, gönüllü olarak şubat ve mart aylarında 1 milyon varillik üretim kesintisine gidecek. Brent petrol dün yüzde 1'e yakın yükselişle 26 Şubat'tan bu yana görülmemiş olan 54,63 dolara kadar yükseldi. WTI petrolün varil fiyatı da salı günü yüzde 5'lik artışın ardından dün 50 doların üzerini gördü. Goldman Sachs, yıl sonu Brent öngörüsünü 65 dolarda tutsa da, müşteri notunda "Suudi Arabistan'ın bu kararının karantinaların fiyatlar üstünde baskısının geri dönmesinin işareti olduğunu” belirtiliyor.