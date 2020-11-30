"Gelişme olursa AB ile görüşmeler uzatılabilir"

Birleşik Krallık Çevre Bakanı George Eustice, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Brexit sonrası ticaret görüşmelerinin, bu hafta kayda değer bir ilerleme olması durumunda, uzatılabileceğini söyledi.

Sky News'e konuşan Eustice, içinde bulunduğumuz haftanın ticaret görüşmeleri açısından son derece önemli olduğunu ve tarafların zamanının dolduğunu ifade etti. Eustice, bir ilerlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve tarafların potansiyel anlaşmayı onaylamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Eustice ayrıca, işletmelerin 1 Ocak tarihinde ne durumda odluğunu bilmeleri gerektiğini ekledi.