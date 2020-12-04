"Gelişmekte olan piyasalar 2021'de yüzde 20 kazandırabilir "

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, yatırımcılar tarafından bu yıl büyük ölçüde görmezden gelinen gelişmekte olan piyasalardaki hisse senetlerinin 2021 yılında yüzde 20 değer kazanabileceklerini açıkladı.

JP Morgan'ın global araştırma başkanı Joyce Chang, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Piyasalardaki rallide bizim gördüğümüz gelişmekte olan piyasalar yeterince satın alınmamış oldukları" diye konuştu.

Chang, "Şu anda Çin için nötrüz, ancak gelişmekte olan piyasaların geri kalanı için tavsiyelerimizi yükselttik ve değerlemelerin cazip olduğunu düşünüyoruz, orada oldukça fırsat var" dedi.

Chang, özellikle Brezilya, Endonezya, Güney Kore ve Tayland hisselerinde fırsatlar gördüklerini belirtti.