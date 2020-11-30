Gentiloni: Avrupa'da borçlar iptal edilemez, silinemez

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarının beklenen çok yüksek seviyedeki kamu borçları ile daha tutarlı olmasına ihtiyaç duyuldugunu söyledi ve COVID-19 krizi sırasında oluşan kamu borçlarının silinmesi çağrılarını reddetti.

COVID-19 krizi sırasında yapılan kamu borçlarının silinmesi fikri, İtalya'da koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi tarafından gündeme getirilmiş ve AB Parlamentosu Başkanı David Sassoli de bu fikre destek vermişti.

Gentiloni yaptığı açıklamada, "Avrupa'da borçlar iptal edilemez, silinemez" dedi.

Euro Bölgesinde ortalama borç/GSYH oranının 2021 yılı sonunda 103-104 olmasının beklendiğini ifade eden Gentiloni, "Bu yeni senaryoyu dikkate almamız gerekli. Borçları silmek yanıt olamaz,ancak AB bütçe kurallarınde yeni gerçeklere göre ayarlamalar, değişiklikler yapılabilir" diye konuştu.

AB bütçe kuralları kamu borcunun GSYH'ya oranının yüzde 60 olmasını öngörüyor.