Gentiloni: COVID-19 teşvikleri geciktirilmemeli

Avrupa Birliği (AB) bütçesi üzerinde bir anlaşma sağlanamaması üzerine konuşan Avrupa Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, COVID-19 teşviklerinin daha fazla geciktirilmemesi gerektiğine işaret etti.

Teşvik planı AB bütçesine 2021-2027 yılları için, ödemeleri AB'nin çekirdek değerlerine bağlılıkla ilişkilendirilen, 750 milyar euronun eklenmesini öngörüyor. Plan Macaristan ve Polonya tarafından reddedildi.

Gentiloni AB bütçesinde bir anlaşmaya varılacağını ancak bunun haftalar sürebileceğini ifade etti.