Gentiloni: Toparlanmanın ilk işaretleri büyük olasılıkla ilk çeyrekte alınacak

Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Paolo Gentiloni, Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın ilk işaretlerinin 2021 yılının ilk çeyreğinde görülmesini beklediğini söyledi.

Bununla birlikte Gentiloni, Alman ve Hollanda gibi üye ülkelerde COVID-19 salgınının önüne geçmek için yeni kapatma, karantina tedbirlerinin alınmasının Euro Bölgesi'nin zorlu bir kış geçireceğine işaret ettiğini de vurguladı.

Gentiloni, "Yaklaşan kış için belirsizlik var. Yapabileceğimiz toparlanmanın ilk işaretlerinin gelecek yılın ilk çeyreğinde görülmesini beklemek. Ancak bu konuda da yüksek risk var" dedi.

Euro Bölgesi maliye bakanları ile toplantısının ardından konuşan Gentiloni, AB Komisyonu'nun Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 7,8 daralmasını ve 2021 yılında yüzde 4,2 büyümesini beklediğini hatırlattı.