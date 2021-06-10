Gıda ithalat maliyetinin rekor seviyeye çıkması bekleniyor

Dünya gıda ithalat maliyetinin, koronavirüs krizi sırasında emtia fiyatlarında yaşanan artış ve güçlü talep nedeniyle 2021'de yüzde 12 artarak rekor yüksek seviyeye çıkması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) yılda iki kere yayımlanan Gıda Görünüm Raporu'nda nakliye ücretini içinde barındıran dünya gıda ithalat maliyetinin bu yıl 1.715 trilyon dolara çıkmasını beklediğini açıkladı. Bu rakam 2020'de 1.530 trilyon dolar olarak açıklanmıştı.

Raporda 2020'nin sonundan beri devam eden fiyat artışlarının daha az gelişmiş ithalata bağımlı ülkeler için risk teşkil ettiği belirtildi.

Dünya gıda fiyatları, mayıs ayında art arda 12. ayda da artış kaydederek Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.