Girdi maliyetleri ve darboğazlar Euro Bölgesi’nde imalata fren yaptırıyor

Euro Bölgesi Bileşik PMI, imalattaki faaliyet büyümesinin 7 ayın en düşük hızına gerilemesiyle ağustostaki 59 düzeyinden eylülde 56,1’e geriledi.

İmalat PMI ağustostaki 61,4 düzeyinden 58,7’ye gerileyerek tedarik zinciri darboğazlarının, vaka artışlarının yarattığı endişelerin ve girdi maliyetlerinde görülen 21 yıllık zirvenin etkisiyle fren yaptı.

Bölgede hizmet PMI ise 4 ayın en düşük düzeyi olan 56,3 puana çekildi.

İmalat sektörünün toplam üretimine ilişkin endeks ise ağustostaki 59 düzeyinden 55,6’ya gerileyerek 8 ayın en düşük üretim büyümesine işaret etti.

Almanya'da öncü bileşik PMI 7 ayın en düşük düzeyi olan 55,3 puana geriledi. Endeks ağustos ayında 60 puandaydı.

Ülkede hizmet ve imalat PMI sırasıyla 4 ve 15 ayın en düşük düzeyleri olan 56 ve 53,8 puana geriledi.

Fransa’nın bileşik PMI’ı ise 5 ayın ayın en düşük düzeyi olan 55,1 puana geriledi. Ülkede hizmet ve imalat PMI sırasıyla 5 ve 8 ayın en düşük düzeyleri olan 56 ve 51,2 puana geriledi.