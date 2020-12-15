Global birleşme ve satın almalar 4'ncü çeyrekte de 1 trilyon dolar sınırını aştı

AstraZeneca'nın Boston merkezli Alexion Pharmaceuticals'ı 38,8 milyar dolara satın almak için anlaştığı açıklaması ile birlikte temmuz ayından bu yana duyurulan birleşme ve satın alma tutarı 2,1 trilyon dolara ulaştı.

Bu, Refinitiv'in verileri tutmaya başladığı 1970'lerden bu yana görülen en yüksek ikinci yarı birleşme ve satın alma tutarı oldu.

2020 yılının tamamında mega birleşme ve satın alma sayısı 2019'daki 97'yi aşarak 100'e ulaştı.