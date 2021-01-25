Global doğrudan yabancı yatırımlarda aslan payını Çin aldı
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 yılı Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporunu'na göre; tüm dünyada 859 milyar dolar olarak gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımların 163 milyar doları Çin'e gitti.
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 yılı Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporunu yayınladı.
COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle global doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de bir önceki yıla kıyasla % 42 azalarak 859 milyar dolara gerilerken, Çin dünyanın en büyük doğrudan yabancı yatırım girişini elde etti.
Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışı % 4 artarak 163 milyar dolara yükseldi, bu da ülkeyi 2020'de dünyanın en büyük doğrudan yabancı yatırım alıcısı yaptı ve Çin'i ABD izledi.