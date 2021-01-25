Global doğrudan yabancı yatırımlarda aslan payını Çin aldı

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 yılı Küresel Yatırım Trendleri İzleme Raporunu yayınladı.

COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle global doğrudan yabancı yatırımlar 2020'de bir önceki yıla kıyasla % 42 azalarak 859 milyar dolara gerilerken, Çin dünyanın en büyük doğrudan yabancı yatırım girişini elde etti.

Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışı % 4 artarak 163 milyar dolara yükseldi, bu da ülkeyi 2020'de dünyanın en büyük doğrudan yabancı yatırım alıcısı yaptı ve Çin'i ABD izledi.