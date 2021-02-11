Global finans şirketleri Çin'deki personel sayılarını artırıyorlar

Çin'in 40 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan finans sektörünü serbestleştirmek için attığı adımlar global finans şirketlerinin Çin'de istihdamlarını artırmalarını beraberinde getiriyor.

BlackRock, Fidelity ve Goldman Sachs Çin'de bu yıl yüzlerce kişiye istihdam sağlayacaklar.

Son 1,5 yıldar finans piyasasını liberalleştirmek için adımlar atan ve yabancı şirketlerin yatırım bankacılğı ve varlık yönetimi alanında Çinli şirketler ile ortaklık yapmaları zorunluluğunu kaldıran Çin'de BlackRock bu yıl yüzde 51 hissesi kendisine ait olacak bir varlık yönetim şirketi kurluşunu tamamlayacak ve onlarca personel istihdam edecek.



Hali hazırda Çin'e 400 civarında personeli bulunan Goldman Sachs, 2021 yılı içinde 70 kişiye daha istihdam sağlayacak ve 2024'e kadar personel sayısını 600'e yükseltecek. Shanghay'da ofis alanını Eylül ayında büüten Fidelity de bu yıl 100 civarında yeni personel alacak.



UBS de Ocak ayında yaptığı açıklamada Çin'de yatırım bankacılığı personelini 3-5 yıl içinde ikiye katlamayı planladığını duyurmuştu.