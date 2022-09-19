Goldman, ABD büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs, Fed faizinin 2022 yılı sonunda geleceği seviyeye ilişkin tahminini son 2 haftada 75 bas puan yükseltirken, ABD ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

2022 sonu Fed faiz oranı için beklentisini 75 baz puan artırarak yüzde 4-4,25 aralığına yükselten Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, ABD ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,1'e indirdi.

2022 yılı için yüzde 0 olan GSYH büyüme beklentisi ise değiştirilmedi. Goldman Sachs ayrıca, ABD için 2022 sonu işsizlik oranı beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye ve 2023 sonu beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e çıkardı. İşsizlik oranının 2024 sonunda yüzde 4,2 olacağını öngördü.