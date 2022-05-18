Goldman, Çin tahminlerini güncelledi

Goldman Sachs, beklentilerden daha kötü gelen Nisan ayı verileri sonrasında Çin ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Goldman Sachs ekonomistleri Çin için ikinci çeyrek GSYH büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 1,5'e indirirken, 2022'nin tamamı için beklentisini de yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürdü.

Ekonomistler, 2022 yılının tamamı için tahminde bulunurken COVID-19 salgınının yılın geri kalanında büyük ölçüde kontrol altında tutulacağını öngördüklerini de vurguladılar.