Goldman, ECB'den faiz artırım beklentilerini yükseltti

Goldman Sachs Group'a göre Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını ekim ve aralık toplantılarında muhtemelen 75'er baz puan yükseltecek.

Jeri Stehn liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri daha önce yayınladıkları raporlarda faizin ekim ve aralık aylarında 50'şer baz puan artırılmasını bekliyorlardı.

Bugün yayınlanan araştırma notunda, "Dördüncü çeyrekte yükselen enflasyonun faiz artırımı hızını aşağı çekmesini zorlaştıracak" değerlendirmesine yer verildi.

Goldman Sachs, ECB'nin 2023 Şubat ayı toplantısı için faiz artırım beklentisini de 25 baz puandan 50 baz puana çıkardı.

Stehn liderliğindeki ekonomistler, faiz artırım tahminlerinde yaptıkları yukarı yönlü revizyonlar sonrasında ECB'nin faiz oranını yüzde 2,75'e yükseleceğini ve politikayı daha net şekilde sınırlayıcı bir bölgeye taşıyacağını da savundular.