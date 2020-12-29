Goldman Sachs: ABD, 2021'de yüzde 5,9 büyüyecek

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, koronavirüste kış aylarının mevcut seviyede geçmesinin beklendiği ve GSYH'da yeni bir dip önögörülmediği ifade edildi.



Goldman analistleri, ABD ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5,9 büyüme göstereceğini tahmin ederken, rakamın ortalama beklentinin 2 puan üzerinde olması dikkat çekti. Yılın ikinci çeyreğinde büyümenin genel aşılamanın virüs tehditlerini azaltması ile hızlanacağı tahmin edildi.

Raporda, ABD'de istihdam piyasasının da tahminlerden iyi performans gösterebileceği kaydedildi. İşsizlik oranının yıl sonunda yüzde 5,2 seviyesinde olabileceği öngörüldü.