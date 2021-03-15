  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Goldman Sachs, ABD büyüme tahminlerini yükseltti
Takip Et

Goldman Sachs, ABD büyüme tahminlerini yükseltti

Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD için büyüme tahminlerini yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora ABD ekonomisi için büyüme  tahminleri 1. çeyrek için yüzde 6, 2. çeyrek için yüzde 11, 3. çeyrek için yüzde 8,5, 4. çeyrek için de yüzde 6,5 olarak açıklandı. 2021 yılı genel büyüme  tahmini yüzde 7, 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise yüzde 8 oldu.

Açıklamada büyüme tahminlerinde Biden yönetiminin yeni teşvik  paketinin etkili olduğu vurgulandı. 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 5,1'e yükseltildi. 4. çeyrekten 4. çeyreğe  tahmin ise yüzde 2,9 olarak açıklandı.