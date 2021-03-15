Goldman Sachs, ABD büyüme tahminlerini yükseltti

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs tarafından hazırlanan rapora ABD ekonomisi için büyüme tahminleri 1. çeyrek için yüzde 6, 2. çeyrek için yüzde 11, 3. çeyrek için yüzde 8,5, 4. çeyrek için de yüzde 6,5 olarak açıklandı. 2021 yılı genel büyüme tahmini yüzde 7, 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise yüzde 8 oldu.

Açıklamada büyüme tahminlerinde Biden yönetiminin yeni teşvik paketinin etkili olduğu vurgulandı. 2022 yılı büyüme tahmini de yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 5,1'e yükseltildi. 4. çeyrekten 4. çeyreğe tahmin ise yüzde 2,9 olarak açıklandı.