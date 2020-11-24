Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs'ın, ABD için yakın vadeli büyüme tahminlerini açıkladığı raporunda, artan COVID-19 vakaları nedeniyle ABD ekonomisi için yakın vadeli büyüme beklentilerinin düşürüldüğü belirtildi.

Jan Hatzius önderliğindeki analistler tarafından kaleme alınan raporda, ABD ekonomisi için 4. çeyrek büyüme beklentisi yüzde 4,5'ten yüzde 3,5'e indirildi. Gelecek yıl ilk çeyrek için tahmin de yüzde 3,5'ten yüzde 1'e çekildi.

Goldman, bununla birlikte 2. çeyrek büyüme beklentisini yüzde 7'den yüzde 9,5'e, 3. çeyrek beklentisini de yüzde 6'dan yüzde 7'ye çıkardı. Değerlendirmede FED'in Aralık ayı toplantısında ekonomik canlanmayı desteklemek üzere varlık alımlarını ortalama vadesini uzatmasının öngörüldüğü de ifade edildi.