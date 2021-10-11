Goldman Sachs, ABD için büyüme öngörülerini düşürdü
Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini açıkladı.
Foreks
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ABD'li finans devi Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme beklentilerini düşürdü. Kuruluşun değerlendirmesinde ABD'de gelecek yılın sonunda mali desteklerinin sona ermesi beklentisi ve tüketici harcamalarında toparlanmanın tahminlerin gerisinde kalacağı öngörüsü karara gerekçe olarak gösterildi.
Dün tarihli raporda ABD ekonomisi için 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,7'den 5,6’ya, 2022 büyüme beklentisi de yüzde 4,4’ten yüzde 4'e düşürüldü.