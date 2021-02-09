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Goldman Sachs, ABD için büyüme tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bir kez daha  yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs 2021 yılının ikinci çeyreği için ABD ekonomisinde büyüme beklentisini  de yüzde 10'dan 11'e yükseltti.

Goldman Sachs ayrıca 2021 ve 2022 yılları için GSYH büyüme  tahminlerini 0,2'şer puan artırarak sırasıyla yüzde 6,8 ve 4,5 olarak açıkladı.

Banka yeni COVID-19 yardım paketinin büyüklüğü konusunda beklentisini  1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkardı.

Fed'in ilk faiz artırımını ne zaman yapacağına yönelik beklentisini,  büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edilmesine ve Ocak ayında  işsizlik oranının beklentilerden daha büyük düşüş göstermesine bağlı olarak 2024'ün ikinci yarısından ilk yarısına çeken Goldman Sachs, "FOMC'nin varlık alımlarını azaltmaya 2021 yılının başlarında, ilk  çeyreğinde, başlamasını bekliyoruz" ifadelerini de kullandı.