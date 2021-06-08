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Goldman Sachs, ABD'de enflasyonun sene sonuna kadar düşmeye başlamasını bekliyor

Goldman Sachs, kısa vadeli enflasyon beklentisini yükseltirken, ABD'de enflasyonun 2021 yılı sonuna kadar düşmeye başlayacağını  öngördüler.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı raporda, "Ekonomistlerimiz son dönemde  kısa vadeli enflasyon tahminlerini yükselttiler, ancak enflasyonun yılın sonuna doğru gerilemeye başlayacağı beklentilerini de sürdürdüler. Nisan ayında hem yıllık tüketici harcamaları hem de yıllık çekirdek TÜFE beklentileri aşarak 20  yıldır görülmeyen seviyelere yükseldi. Ancak ekonomistlerimiz çekirdek tüketici harcamalarının 2021 yılı sonunda yüzde 2,5'e ve 2022'de yüzde 2,1'e düşmesini bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında çekirdek tüketici harcamaları yıllık yüzde 3,1 ve çekirdek TÜFE yüzde 3,5 olmuştu.