Goldman Sachs, ABD'de enflasyonun sene sonuna kadar düşmeye başlamasını bekliyor





ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, yayınladığı raporda, "Ekonomistlerimiz son dönemde kısa vadeli enflasyon tahminlerini yükselttiler, ancak enflasyonun yılın sonuna doğru gerilemeye başlayacağı beklentilerini de sürdürdüler. Nisan ayında hem yıllık tüketici harcamaları hem de yıllık çekirdek TÜFE beklentileri aşarak 20 yıldır görülmeyen seviyelere yükseldi. Ancak ekonomistlerimiz çekirdek tüketici harcamalarının 2021 yılı sonunda yüzde 2,5'e ve 2022'de yüzde 2,1'e düşmesini bekliyorlar" ifadelerini kullandı.



Nisan ayında çekirdek tüketici harcamaları yıllık yüzde 3,1 ve çekirdek TÜFE yüzde 3,5 olmuştu.