Goldman Sachs, ABD'den 4 trilyon dolarlık daha teşvik bekliyor
Goldman Sachs, Biden yönetiminden 4 trilyon dolarlık daha teşvik adımı atmasını bekliyor.
Foreks
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Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs’ın değerlendirmesinde "Ekonomistlerimiz Biden yönetiminin altyapı konusunda yeni teşvik planının 2 trilyon dolarlık harcama içereceğini tahmin ediyorlar. Programa sağlık, eğitim ve çocuk bakım destekleri de eklenirse büyüklük 4 trilyon doları bulabilir" yorumu yaptı.
Değerlendirmede Biden yönetiminin yeni harcamaların maliyetini karşılamak üzere vergileri artırmasının beklendiğinin de altı çizildi.