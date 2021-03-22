  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Goldman Sachs, ABD'den 4 trilyon dolarlık daha teşvik bekliyor
Takip Et

Goldman Sachs, ABD'den 4 trilyon dolarlık daha teşvik bekliyor

Goldman Sachs, Biden yönetiminden 4 trilyon dolarlık daha teşvik adımı atmasını bekliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs’ın değerlendirmesinde "Ekonomistlerimiz Biden yönetiminin  altyapı konusunda yeni teşvik planının 2 trilyon dolarlık harcama  içereceğini tahmin ediyorlar. Programa sağlık, eğitim ve çocuk bakım  destekleri de eklenirse büyüklük 4 trilyon doları bulabilir" yorumu yaptı.

Değerlendirmede Biden yönetiminin yeni harcamaların maliyetini  karşılamak üzere vergileri artırmasının beklendiğinin de altı  çizildi.