Goldman Sachs, ABD'den 4 trilyon dolarlık daha teşvik bekliyor

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs’ın değerlendirmesinde "Ekonomistlerimiz Biden yönetiminin altyapı konusunda yeni teşvik planının 2 trilyon dolarlık harcama içereceğini tahmin ediyorlar. Programa sağlık, eğitim ve çocuk bakım destekleri de eklenirse büyüklük 4 trilyon doları bulabilir" yorumu yaptı.

Değerlendirmede Biden yönetiminin yeni harcamaların maliyetini karşılamak üzere vergileri artırmasının beklendiğinin de altı çizildi.