Goldman Sachs, Avrupa ve ABD için ekonomik tahminlerini düşürdü

09 Kasım 2020

Goldman Sachs'ın raporunda, ABD ve Avrupa ekonomileri için beklentiler, artan COVID-19 vakaları nedeniyle aşağı çekildi.

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius öncülüğündeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda, "Atlantik'in her iki tarafında da COVID-19 vakaları keskin şekilde artış gösteriyor. Bu durum yakın vadede büyük ülkelerin ekonomilerine yansıyacaktır. Yakın vadede riskler aşağı yönlü" denildi.

Raporda, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Biden'ın muhtemelen 1 trilyon dolar civarında bir teşvik paketi için Cumhuriyetçi Parti ile anlaşacağı, rakamın Demokratların hakim olacağı bir Kongre görülseydi bunun iki katı olacağı değerlendirildi.

Goldman, ABD ekonomisi için gelecek yıl ilk çeyrek büyüme beklentisini yüzde 7'den yüzde 3,5'e çekti. Avrupa için 4. çeyrek tahmini ise yüzde 9,1 büyümeden yüzde 8,7 daralmaya revize edildi. ABD ekonomisi için 2020 GSYH tahmini negatif yüzde 3,5, 2021 GSYH tahmini yüzde 5,3, 2022 tahmini de yüzde 3,8 açıklandı. Euro Bölgesi için 2020 tahmini negatif yüzde 7,2, 2021 tahmini yüzde 5,3, 2022 tahmini de yüzde 4,3 açıklandı.

Yatırım kuruluşu 2021 yılında küresel ekonomi için ise yüzde 6 büyüme tahmin etti. Genel beklenti büyümenin yüzde 5,2 civarında olacağı yönünde bulunuyor.

2020 tahmini ise yüzde 4 daralma öngörüyor.