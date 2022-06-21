Goldman Sachs: Avrupa'da enflasyon eylülde zirve yapacak

Goldman Sachs, Euro Bölgesi için manşet enflasyonun Eylül ayında yüzde 9,4 ile zirve yapmasını bekliyor. Goldmanın bir önceki zirve tahmini yüzde 8,4 seviyesinde bulunuyordu.

Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında tüketici fiyatları yıllık yüzde 8,1 artış gösterdi.

Goldman'ın çekirdek enflasyon için zirve beklentisi yüzde 3,9 seviyesinde oluştu. Çekirdek enflasyon en son yüzde 3,8 olarak açıklandı.

Goldman, çekirdek enflasyonun 2022'de yüzde 3,4, 2023'te yüzde 2,7 olmasını, manşet enflasyonun ise 2022'de yüzde 7,9, 2023'te yüzde 3,8 olacağını tahmin ediyor.