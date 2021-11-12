Goldman Sachs: Çin'de büyüme yavaşlayacak

Goldman Sachs, Çin ekonomisinde büyümenin 2022 yılında, kriz yılları dışında görülen en düşük seviyeye, yüzde 4,8'e gerilemesini beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs, gayrimenkul sektöründe kaldıraç azaltımının, COVID-19 ile ilişkili sıkı tedbirlerin devam etmesinin, ihracatta normalleşmenin ve yüksek enflasyonun faaliyet karlılıklarını vurmasının büyümeyi yavaşlatacak faktörler olduğunu belirtti.

Üretici enflasyonunun yüksek emtia fiyatları nedeniyle kısa vadede yüksek kalmasını bekleyen Goldman Sachs, bunun TÜFE'ye yansımalarının ise ılımlı bir seviyede kalacağını öngördü