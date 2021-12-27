Goldman Sachs, Çin'den gevşek para politikası bekliyor

Goldman Sachs, önce zorunluk karşılık oranlarında, ardından 1 yıl vadeli gösterge faiz oranında indirime giden Çin MB'nin para politikasını gevşetmeye 2022 yılında da devam etmesini bekliyor.

Çin MB'nin zorunlu karşılık oranı indirimlerini sürdürerek ve çeşitli kredi kolaylıkları ortaya koyarak bankacılık sistemine daha fazla uzun vadeli likidite sağlamaya devam edeceğini öngören Goldman Sachs, Çin'in daha fazla mali harcama yolu ile büyümeyi destekleyeceğini savundu.

Goldman Sachs, yerel yönetimlerin de gayrimenkul politikalarını yerel seviyede gevşeteceklerini tahmin etti.

Büyümeyi yönelik risklerin devam edeceğini öngören Goldman Sachs, gayrimenkul piyasasında olası soğumayı, COVID-19 salgınına karşı alınan terbirleri ve Pekin Kış Olimpiyatları sürecinde hava kirliliğini önlemek için üretim cephesine getirilecek sınırlamaları risk faktörleri olarak sıraladı.