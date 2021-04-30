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Goldman Sachs, Çin'in bu yıl yüzde 8,5 büyüyeceğini tahmin etti

Goldman Sachs, Çin'in 2021 yılında yüzde 8,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda Çin ekonomisinde COVId-19 şokundan çıkışın önemli oranda tamamlandığı yorumu yapıldı ve yüzde 8,5’lik büyüme tahminine ilişkin risklerin dengeli olduğu belirtildi.

Değerlendirmede büyümeye ilişkin yukarı yönlü riskin tahminlerin  üzerinde ihracat ihtimali olduğu, mevcut sıkılaştırma adımları ile  emisyon bağlantılı sanayi üretim sınırlamalarının ise aşağı yönlü  risk yarattığı ifade edildi.