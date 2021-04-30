Goldman Sachs, Çin'in bu yıl yüzde 8,5 büyüyeceğini tahmin etti

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda Çin ekonomisinde COVId-19 şokundan çıkışın önemli oranda tamamlandığı yorumu yapıldı ve yüzde 8,5’lik büyüme tahminine ilişkin risklerin dengeli olduğu belirtildi.



Değerlendirmede büyümeye ilişkin yukarı yönlü riskin tahminlerin üzerinde ihracat ihtimali olduğu, mevcut sıkılaştırma adımları ile emisyon bağlantılı sanayi üretim sınırlamalarının ise aşağı yönlü risk yarattığı ifade edildi.