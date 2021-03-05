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Goldman Sachs: ECB 2025’e kadar faiz artırmaz

Goldman Sachs, ECB’nin faiz oranlarını 2025 yılının ikinci yarısaına dek artırmayacağını tahmin etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs tarafından hazırlanan  raporda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 2025 yılının ikinci yarısına kadar  yükseltmesinin beklenmediği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde bankanın artan tahvil faizlerine  karşı PEPP programı varlık alımlarını hızlandırabileceği ifade edildi.

ECB'nin içine ortalama enflasyon unsurları dahil edilse de yüzde 2 simetrik  enflasyon hedefine geçeceği öngörüldü.

Kuruluş ayrıca AB'nin 750 milyar euroluk canlandırma fonunun 2.  çeyrekte onaylanıp dağıtılmaya başlanacağını tahmin etti.

Petrol üretim tahminleri yükseltildi

Goldman Sachs, gelecek 6 ay için OPEC+ üretimine yönelik tahminini günlük 0,9 milyon varile düşürdü ve ikinci ile üçüncü çeyrek için petrol  fiyat tahminlerini yükseltti.

OPEC+'nın üretim kısıntısını Nisan ayında da devam ettirme kararı sonrasında Brent petrolü için fiyat tahminlerini revize ettiklerini  ifade eden Goldman Sachs, 2021 ikinci ve üçüncü çeyrek için fiyat tahminlerini5'er dolar artırarak varil başına 75 ve 80 dolar olarak belirlediklerini  duyurdu.

2022 yılında ABD kayaç petrolü üretiminin günlük 0,3 milyon varil  yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs, Kayaç petrolü üreticilerinin  disiplininin OPEC+'nın yavaş üretim artışının gerizinde kalmasının  muhtemel olduğunu ifade etti.

Goldman Sachs, Brent petrolü için 2021 4'ncü çeyrek ve 2022 tahmini varil başına 75 dolar olarak belirledi.