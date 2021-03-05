Goldman Sachs: ECB 2025’e kadar faiz artırmaz

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 2025 yılının ikinci yarısına kadar yükseltmesinin beklenmediği belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde bankanın artan tahvil faizlerine karşı PEPP programı varlık alımlarını hızlandırabileceği ifade edildi.

ECB'nin içine ortalama enflasyon unsurları dahil edilse de yüzde 2 simetrik enflasyon hedefine geçeceği öngörüldü.

Kuruluş ayrıca AB'nin 750 milyar euroluk canlandırma fonunun 2. çeyrekte onaylanıp dağıtılmaya başlanacağını tahmin etti.

Petrol üretim tahminleri yükseltildi

Goldman Sachs, gelecek 6 ay için OPEC+ üretimine yönelik tahminini günlük 0,9 milyon varile düşürdü ve ikinci ile üçüncü çeyrek için petrol fiyat tahminlerini yükseltti.

OPEC+'nın üretim kısıntısını Nisan ayında da devam ettirme kararı sonrasında Brent petrolü için fiyat tahminlerini revize ettiklerini ifade eden Goldman Sachs, 2021 ikinci ve üçüncü çeyrek için fiyat tahminlerini5'er dolar artırarak varil başına 75 ve 80 dolar olarak belirlediklerini duyurdu.

2022 yılında ABD kayaç petrolü üretiminin günlük 0,3 milyon varil yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs, Kayaç petrolü üreticilerinin disiplininin OPEC+'nın yavaş üretim artışının gerizinde kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Goldman Sachs, Brent petrolü için 2021 4'ncü çeyrek ve 2022 tahmini varil başına 75 dolar olarak belirledi.