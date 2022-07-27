Goldman Sachs, Euro Bölgesi'nde resesyon bekliyor

Goldman Sachs, Euro Bölgesi ekonomisinin bu yılın ikinci yarısında resesyona girmesini bekliyor.

Goldman Sachs ekonomisti Jari Stehn hazırladığı raporda Euro Bölgesi ekonomisini üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 ve dördüncü çeyrekte yüzde 0,2 daralacağını tahmin etti.

Stehn, Euro Bölgesi ekonomisinin 2023 yılında yeniden büyümeye döneceğini öngördü.

Euro Bölgesi üyesi ülkeler değerlendirildiğinde Almanya ve İtalya'nın ikinci yarına net bir şekilde resesyonda olacaklarını öngören Stehn, İspanya ve Fransa'nın ise büyümeye devam edeceklerini tahmin etti.

Stehn, "Yaptığımız tahmine yönelik riskler gaz akışında daha ağır bir aksama, bozulma olması, ABD'de resesyona girilmesi durumunda daha keskin bir resesyon yaşanabileceği yönünde" dedi.