Goldman Sachs, euro ve yuana karşı dolar tahminlerini yükseltti

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Fed'in daha az güvercin olduğunu belirttiği açıklamaları sonrasında euro ve yuana karşı dolar tahminlerini yükseltti.



Kuruluşun raporunda EURUSD için 3 aylık tahmin 1,25'ten 1,20'ye, 6 aylık tahmin 1,27'den 1,23'e ve 12 aylık tahmin de 1,28'den 1,25'e revize edildi.



Goldman, dolar/yuan beklentisini ise 3 aylık dönem için 6,30 seviyesinden 6,40 seviyesine getirdi. 6 aylık dönem için ise tahmin 6,20'den 6,30'a yükseltildi.