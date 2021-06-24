Goldman Sachs, euro ve yuana karşı dolar tahminlerini yükseltti
Goldman Sachs, euro ve yuan karşısında dolar için tahminlerini yükseltti.
Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Fed'in daha az güvercin olduğunu belirttiği açıklamaları sonrasında euro ve yuana karşı dolar tahminlerini yükseltti.
Kuruluşun raporunda EURUSD için 3 aylık tahmin 1,25'ten 1,20'ye, 6 aylık tahmin 1,27'den 1,23'e ve 12 aylık tahmin de 1,28'den 1,25'e revize edildi.
Goldman, dolar/yuan beklentisini ise 3 aylık dönem için 6,30 seviyesinden 6,40 seviyesine getirdi. 6 aylık dönem için ise tahmin 6,20'den 6,30'a yükseltildi.