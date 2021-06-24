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Goldman Sachs, euro ve yuana karşı dolar tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, euro ve yuan karşısında dolar için tahminlerini yükseltti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, Fed'in daha az güvercin  olduğunu belirttiği açıklamaları sonrasında euro ve yuana karşı dolar  tahminlerini yükseltti.

Kuruluşun raporunda EURUSD için 3 aylık tahmin 1,25'ten 1,20'ye, 6 aylık tahmin 1,27'den 1,23'e ve 12 aylık tahmin de 1,28'den 1,25'e revize edildi.

Goldman, dolar/yuan beklentisini ise 3 aylık dönem için 6,30  seviyesinden 6,40 seviyesine getirdi. 6 aylık dönem için ise  tahmin 6,20'den 6,30'a yükseltildi.