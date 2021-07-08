Goldman Sachs: Fed varlık alımlarını kasımda azaltmaya başlayabilir

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran toplantı tutanaklarını değerlendiren Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlamasının çok uzakta olmadığını gösterdiğini savundu.



Tutanaklar sonrasında Fed'in varlık alımlarını azaltmaya aralık ayında başlayacağını öngören Goldman Sachs, kasım ayında da başlanabileceğini belirtti.



FOMC tutanaklarının Fed'in ilk faiz artırımını ne zaman yapacağına yönelik görüşlerini değiştirmediğini ifade eden Goldman Sachs, "İlk faiz artırımının 2024'ten önce gelmesi olasılığını hala ılımlı şekilde yüzde 50'nin üzerinde. 2022 ve 2023 için büyüme ve enflasyon tahminlerimiz hali hazırda FOMC medyanının altında" ifadelerini kullandı.