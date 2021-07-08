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Goldman Sachs: Fed varlık alımlarını kasımda azaltmaya başlayabilir

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in kasım ayında varlık alımlarını azaltabileceğini öngördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
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Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran toplantı tutanaklarını değerlendiren Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) varlık alımlarını azaltmaya başlamasının çok uzakta olmadığını gösterdiğini savundu.

Tutanaklar sonrasında Fed'in varlık alımlarını azaltmaya aralık ayında başlayacağını öngören Goldman Sachs, kasım ayında da başlanabileceğini  belirtti.

FOMC tutanaklarının Fed'in ilk faiz artırımını ne zaman yapacağına yönelik  görüşlerini değiştirmediğini ifade eden Goldman Sachs, "İlk faiz artırımının 2024'ten önce gelmesi olasılığını hala ılımlı şekilde yüzde 50'nin üzerinde. 2022 ve 2023 için büyüme ve enflasyon tahminlerimiz  hali hazırda FOMC medyanının altında" ifadelerini kullandı.