Goldman Sachs, Fed'den 5 faiz artırımı bekliyor

Goldman Sachs, Cuma gecesi yayınladığı raporda Fed'in faiz artırımlarına Mart ayında başlamasını ve 2022 içinde toplam 5 faiz artırımı yapmasını beklediklerini bildirdi.

Goldman Sachs ekonomistleri David Mericle ve Jant Hatzius tarafından kaleme alınan yatırımcı notunda, Fed'den Mart ve Mayıs aylarında faiz artırımı beklendiği, bilançonun daraltılmasına da Haziran ayında başlanacağını öngörüldüğü vurgulandı. Temmuz ve Eylül aylarında da faiz artırımları bekleyen Mericle ve Hatzius yılın son faiz artırımının ise Aralık ayında yapılacağını ve federal fon faiz aralığı hedefini yüzde 1,25-1,50 seviyesine çıkarılacağını öngördüler.

Goldman Sachs, Fed'den 2023 yılında 3 faiz artırımı beklemeye devam ederken, 2024 yılında faiz oranınını 2,50-2,75 seviyesine ulaşacağını tahmin etti.