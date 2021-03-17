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Goldman Sachs, Fed'in 4. çeyrekten önce varlık alımlarını azaltmasını beklemiyor

Goldman Sachs, Fed'den varlık alımlarının azaltılması konusunda 4. çeyrekten önce sinyal beklemediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, raporunda Fed'in varlık alımlarının  azaltılmasının uygun görmesi için istihdam ve enflasyon tarafında  daha güçlü toparlanma bekleyeceği kaydedildi. Bunun da yılın ikinci  yarısında önce beklenmediği vurgulandı.

Değerlendirmede Fed'in varlık alımlarında azaltma kararından 2 ya da 3 ay önce uyarılarını yapacağı da tahmin edilirken, bunun  yılın son çeyreğinde ya da gelecek yılın ilk çeyreğinde beklendiği  aktarıldı.

Fed faiz kararı bu gece 21.00'de açıklanacak. Toplantıda faiz  politikasında değişim beklenmezken nokta tahminler ve gelecek dönem  politikasına ilişkin sinyaller şakından izlenecek.