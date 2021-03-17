Goldman Sachs, Fed'in 4. çeyrekten önce varlık alımlarını azaltmasını beklemiyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, raporunda Fed'in varlık alımlarının azaltılmasının uygun görmesi için istihdam ve enflasyon tarafında daha güçlü toparlanma bekleyeceği kaydedildi. Bunun da yılın ikinci yarısında önce beklenmediği vurgulandı.

Değerlendirmede Fed'in varlık alımlarında azaltma kararından 2 ya da 3 ay önce uyarılarını yapacağı da tahmin edilirken, bunun yılın son çeyreğinde ya da gelecek yılın ilk çeyreğinde beklendiği aktarıldı.

Fed faiz kararı bu gece 21.00'de açıklanacak. Toplantıda faiz politikasında değişim beklenmezken nokta tahminler ve gelecek dönem politikasına ilişkin sinyaller şakından izlenecek.