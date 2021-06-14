Goldman Sachs: Haziran tahvil alımlarının azalması için çok erken
Goldman Sachs, Fed'in tahvil alımını azaltma sinyali vermesi haziran ayının için çok erken bir tarih olduğunu tahmin etti.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Çarşamba günü sona erecek toplantısına yönelik beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs, bu toplantıdan varlık alımlarının azaltılacağı işareti gelmeyeceğini öngördü.
Goldman Sachs yatırımcılara gönderdiği notta, "Başkan Powell'ın Haziran toplantısında varlık azaltımına işaret etmesini beklemiyoruz. Powell'in işgücü piyasasının henüz yeterince iyileşmediğini savunan Brainard ve Williams'a katılması büyük olasılık. Varlık azaltımı için ilk işaretin ağustos veya eylülde verilmesini beklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.