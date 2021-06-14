  1. Dünya Gazetesi
  2. Küresel Ekonomi
  3. Goldman Sachs: Haziran tahvil alımlarının azalması için çok erken
Takip Et

Goldman Sachs: Haziran tahvil alımlarının azalması için çok erken

Goldman Sachs, Fed'in tahvil alımını azaltma sinyali vermesi haziran ayının için çok erken bir tarih olduğunu tahmin etti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Çarşamba günü sona erecek toplantısına yönelik beklentilerini ortaya koyan Goldman Sachs, bu toplantıdan varlık alımlarının azaltılacağı işareti gelmeyeceğini öngördü.

Goldman Sachs yatırımcılara gönderdiği notta, "Başkan Powell'ın Haziran toplantısında varlık azaltımına işaret etmesini beklemiyoruz. Powell'in işgücü piyasasının henüz yeterince iyileşmediğini savunan Brainard ve Williams'a katılması büyük olasılık. Varlık azaltımı için ilk işaretin ağustos veya eylülde verilmesini beklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.